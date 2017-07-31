Слава Рабинович: очільники нафтових корпорацій Росії вже почали шукати табакерку?

На думку російського фінансиста Слави Рабиновича санкції, які мають бути введені відповідно до білля, нещодавно проголосованого американським Конгресом, матимуть практично нищівний вплив на економіку РФ. З огляду на це можливі навіть політичні перевороти, - інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в соціальній мережі.
Так, один із пунктів санкцій передбачає, що американці не повинні брати участь у будь-яких проектах, якщо в них присутні російські компанії з санкційного списку. Відповідно, росіяни не отримають ні від американців, ні від будь-якої іншої компанії, яка не хоче потрапити під санкції Вашингтону, товарів, послуг та технологій, пов’язаних з розвідкою і видобутком нафти на континентальному шельфі, глибоководним шельфом та в Арктиці. Ні копіювання розробок, ні навчання персоналу російських компаній відтепер неможливі.
Блогер нагадує, що за найбільш оптимістичними прогнозами російських науковців, нафта, що легко видобувається, почне закінчуватись вже за десять років. Це призведе до того, що «бензоколонці» не буде на що жити. Вже за 15-20 років нафту для власних потреб Росія буде змушена імпортувати (!) – а грошей на це не буде. Цікаво, що думають власники так званих «приватних» нафтових корпорацій? Чи не збираються вони діставати табакерку з шафи? – зауважує Рабинович.