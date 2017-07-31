Олега Яковлева не могут похоронить уже месяц

Александра Куцевол, гражданская супруга певца Олега Яковлева, который скончался 29 июня в Москве, заявила о том, что музыканта так и не похоронили.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Куцевол заявила, что родственники не могут получить разрешение от столичных властей на захоронение на Ваганьковском кладбище. «Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы», рассказала подруга покойного музыканта. Куцевол подчеркнула, что Яковлева необходимо похоронить до того, как будет 40 дней со дня смерти.
«Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты», добавила гражданская супруга. Напомним, что Олега Яковлева кремировали, и родственники решили, что захоронят прах, а также установят памятник музыканту на Ваганьковском кладбище.