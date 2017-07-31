Блогер: США з союзниками завдали Росії двох військових ударів

Блогер Helgi Sharp на власній сторінці в соціальній мережі повідомляє про останні дії Вашингтону на світовій арені, які можна розцінювати як два потужні удари по Російській Федерації, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що в Грузії стартували масштабні військові навчання, в яких беруть участь понад дві з половиною тисячі військовослужбовців з восьми держав світу, у тому числі – з України та Сполучених Штатів. Ці навчання варто розглядати як пролог до набагато більш грандіозних маневрів, які відбудуться у Східній Європі та Причорномор’ї, із залученням п’ятдесяти тисяч солдатів. Блогер наголошує, що крім досягнення прямих цілей – злагодження в умовах, наближених до бойових – ці навчання несуть додаткову користь. Росія змушена на них реагувати, піднімаючи своїх солдатів по тривозі і утримуючи їх у такому стані до завершення навчань. Якщо згадати, що останнім часом на західному кордоні РФ практично щомісяця стартують нові навчання, то це поступово виснажує російській військові ресурси.
По-друге, Fox News переконує, що рішення про надання Києву летальної зброї приймуть до вересня поточного року. На додаток до цього командувач військ США в Європі Бен Ходжес наголосив, що серед європейських країн для допомоги Україні у військовому бюджеті США виділено найбільше коштів, а Естонія скоро отримає системи ППО Patriot. Як бачимо, Вашингтон ціленаправлено втягує РФ у гонку озброєнь, що за нинішнього режиму призведе до економічного колапсу. Рано чи пізно, за допомоги Вашингтону, повз нас пропливе економічний труп нашого ворога, - наголошує блогер.