Блогер: і ці люди рятують нас від «фашизму»

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Вчора новинні агентства України облетіла новина – у Києві було затримано іноземного дипломата. Блогер Helgi Sharp діє кілька коментарів з цього приводу, - за інформацією replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в Фейсбук.Так, блогер зауважує, що вчора ввечері на Харківському шосе Києва патрульні зупинили автівку з нетверезим водієм. Сам водій виявився співробітником російського посольства. Після зупинки автомобіля, з якого відчутно доносився запах алкоголю, дипломат відмовився пред’явити водійське посвідчення, забарикадувався в автівці і чекав на своїх колег. Як не дивно, останні виявились тверезими і відбуксували автівку, на якій катався російський дипломат, до посольства. Патрульні оформили матеріали адмінправопорушення і передали їх до зовнішньополітичного відомства для подальшого руху.Як наголошує блогер, дипломати будь-якої держави, представництва яких є на території України, намагається як дотримуватись правил дорожнього руху, так і відповідати своєму високому статусу. Але це не стосується представників держави, яка вже четвертий рік рятує нашу державу від «фашизму». Їм, як відомо, закон не писаний – але в цьому немає нічого нового для нас, - зауважує блогер.