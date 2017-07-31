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Песков: Вашингтон сам будет решать, кого из дипломатов придется вернуть в США

Песков: Вашингтон сам будет решать, кого из дипломатов придется вернуть в США
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил о том, что Вашингтон, а не Москва, будет решать, кого из сотрудников американской дипмиссии в РФ нужно будет вернуть в Соединенные Штаты.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, Песков подчеркнул, что среди сотрудников дипмиссии будут уволены даже россияне, поскольку 750 человек – это и русские, и американцы, и такого числа американских граждан в дипмиссии просто не наберется. «Путин сказал, что это и дипломаты, и технические сотрудники. То есть речь идет не чисто о дипломатах, потому что такого количества (американских) дипломатов у нас нет. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте, то есть российских гражданах», - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, он еще не может сказать, отразится или нет такое решение Кремля на сроках выдачи американских виз российским гражданам. Напомним, что до 1 сентября США должны сократить персонал дипмиссий в РФ до 455 человек, и таким образом сотрудники дипмиссий в США и РФ будут уравнены по количеству.
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