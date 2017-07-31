Фомин о решении СБУ: я никогда не откажусь от своих слов

Митя Фомин, популярный российский певец, прокомментировал решение СБУ о запрете на въезд в Украину сроком на три года за его высказывание о российском Крыме. Как передает replyua.net, соответствующий пост появился на странице певца в Инстаграме.
«СМИ меня обрадовали новостью, что не видеть мне Украины целых три года. Честно говоря, я до последнего думал, что все обойдется и те, кто принимают подобные решения, будут следовать голосу разума, ведь я всегда приезжал и приехал тогда во Львов не с войной, не с раздором, не с какими-то противоправными действиями», пишет Фомин. По его словам, он приезжал во Львов, чтобы встретиться с друзьями и послушать хорошую музыку, и он очень сожалеет, что его «постигла такая учесть, потому как для Украины он всегда был другом, и украинцы любили его музыку».
Фомин подчеркнул, что от своих слов не отказывается и его радует лишь то, что Россия не собирается вводить зеркальные санкции, и украинские артисты продолжат гастролировать в РФ, и там они найдут свою публику, как и он сам.