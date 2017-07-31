Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства РФ, информирует replyua.net.
По словам Бондаренко, теперь даже справка от киевской «хунты» не понадобится – просто пишете заявление в одну из контор России, которая всем этим занимается. «Принимают даже судимых за сепаратизм, экстремизм и прочие подобные «-измы». И даже уровень крови в боярышнике на границе не меряют. Гражданство дадут без вопросов, программа возвращения соотечественников действует - дадут бесплатное жилье и работу, а также подъемные», пишет Бондаренко и интересуется, почему миллионы украинцев все еще остаются в Украине, ведь в стране и хунта, и фашизм, а также страшный президент Порошенко, лишающий гражданства.
«Не пора ли подумать о дороге на Святую скрепную Русь? Тайшет и Надым; Кологрив, Чухлома и Ковылкино ждут вас», добавил Павел Бондаренко.