валюта
СпецтемаЖурналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины
Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства РФ, информирует replyua.net.

По словам Бондаренко, теперь даже справка от киевской «хунты» не понадобится – просто пишете заявление в одну из контор России, которая всем этим занимается. «Принимают даже судимых за сепаратизм, экстремизм и прочие подобные «-измы». И даже уровень крови в боярышнике на границе не меряют. Гражданство дадут без вопросов, программа возвращения соотечественников действует - дадут бесплатное жилье и работу, а также подъемные», пишет Бондаренко и интересуется, почему миллионы украинцев все еще остаются в Украине, ведь в стране и хунта, и фашизм, а также страшный президент Порошенко, лишающий гражданства.

«Не пора ли подумать о дороге на Святую скрепную Русь? Тайшет и Надым; Кологрив, Чухлома и Ковылкино ждут вас», добавил Павел Бондаренко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
14742

Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Представление с Михаилом Саакашвили – это безусловно интересное и увлекательное событие, но с началом новой недели намного больше беспокоят две новости, которые еще до конца непонятны. Первое, это

30 июл 2017
13634

Блогер: якщо це відбудеться, вже найближчим часом в Росії почнеться Армагедон

Блогер Карл Волох оцінює перспективи підписання Дональдом Трампом законопроекту про антиросійські санкції, - за інформацією replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній

30 июл 2017
5987

Блогер: знаєте, хто найбільше радіє звільненню вбивці українського школяра Чубенка? Відповідь вас здивує

Як вже інформувало видання replyua.net, сьогодні російські правоохоронці випустили з-під арешту Вадима Погодіна (за прізвиськом «Керч»), якого звинувачують у вбивстві українського школяра Степана

Последние новости

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

У Кремлі розповіли, кого звільняти американцям

Гройсман: Ryanair получит право временно летать из Борисполя

У Німеччині пригрозили США заходами у відповідні через санкції проти РФ

4 августа в Нацкомиссии по тарифам опять хотят рассмотреть вопрос введения абонплаты за газ

В США решили увеличить свое военное присутствие в Литве на период проведения учений «Запад – 2017»

В Украине впервые оштрафовали владельца авто на иностранных номерах

В Москве перестали надеяться на Трампа и готовятся отвечать на санкции - WP

Политолог: всегда, когда звучит заявление Захарченко или Плотницкого нужно не анализировать его, а заряжать оружие

Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні

Ляшко вимагає відкликати американського посла в Україні

У Путіна звинуватили США у «намаганні втілити санкційний диктат» та «політичній шизофренії».

США могут заморозить выдачу виз гражданам России

У Саакашвілі розповіли, через яку справу у Грузії його позбавили українського громадянства

Германия обвинила США в нарушении международного права из-за санкций против РФ

Блогер: Рыцарь Света Саакашвили не оправдал надежды украинцев

У Німеччині назвали нові санкції США проти РФ порушенням норм міжнародного права

68-летняя Пугачева вышла на сцену в прозрачном платье

Українські військові вкотре оголосили про голодування

Казанский: крик души жительницы Крыма

 Новости за день