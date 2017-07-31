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У Кремлі розповіли, кого звільняти американцям

У Кремлі розповіли, кого звільняти американцям
Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував запроваджені Москвою контрзаходи проти США, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Зокрема, представник Кремля зазначив, що Вашингтон буде самостійно вирішувати, хто із співробітників дипломатичних представництв США в Росії буде зобов’язаний покинути територію РФ. Водночас, як відмітив Пєсков, серед тих, хто буде зобов’язаний покинути територію Росії, будуть і росіяни, які працюють в диппредставництвах США в Росії, бо «такої кількості американських дипломатів в Російській Федерації немає». За його словами, президент Володимир Путін в своїй попередній заяві про те, що Росію зобов’язані покинути 755 працівників американських диппредставництв, мав на увазі і дипломатів, і технічних співробітників. Пєсков зазначив, що російська сторона також не володіє інформацією про те, як позначиться на термінах видачі віз США громадян РФ рішення про скорочення числа дипломатичних та технічних співробітників американських місій в Росії.

Нагадаємо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою, аби до 1 вересня Вашингтон скоротив свій дипломатичний персонал на території Росії до 455 осіб, а також до 1 серпня припинили користуватися складськими приміщеннями в Москві та дачею у Срібному бору.
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