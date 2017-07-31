В Москве перестали надеяться на Трампа и готовятся отвечать на санкции - WP

Глава Белого дома Дональд Трамп сейчас сильно ограничен в своих действиях во внешней политике, из-за чего Кремль перестал надеяться на нынешнюю американскую администрацию и уже начали готовиться к ответным мерам. Как передает replyua.net, об этом пишут журналисты издания Washington Post. Отмечается, что Владимир Путин и представители его окружения уже не надеются на то, что Трамп отменит санкции, поэтому теперь Москва играет роль политического антигероя.
По утверждению американского издания, решение Кремля о выдворении нескольких сотен дипломатов из Соединенных Штатов и сотрудников внешнеполитического ведомства этой страны является всего лишь первым залпом в качестве ответа на санкции.
Что касается дальнейшей реакции, то она, скорее всего, будет иметь непредсказуемый характер и переполненной эмоциями и разочарованием российского президента. Путин, судя по всему, считал, что с приходом Трампа все поменяется, но очень скоро эти надежды погрязли в скандалы и обвинения. Результатом такого расклада сил может стать начало экономической войны уже ближайшей осенью.