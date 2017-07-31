У Путіна звинуватили США у «намаганні втілити санкційний диктат» та «політичній шизофренії».

Прес-аташе глави Кремля Дмитро Пєсков прокоментував нові антиросійські санкції, які Вашингтон нещодавно запровадив проти Москви, передає replyua.net. На переконання високопосадовця Кремля, аби поліпшити стосунки з Росією, Сполучені Штати повинні пройти «реабілітацію від політичної шизофренії», передає replyua.net.
«Якщо говорити про можливість виходу з цієї ситуації, то її вирішення знаходиться у політичній волі Вашингтону, а також з огляду на те, як США пройдуть реабілітацію від політичної шизофренії та будуть прагнути нормалізувати ці відносини і відмовлятися від намагання втілити санкційний диктат», - заявив він.
Варто нагадати, що свого часу у американському сенаті було досягнуто єдиної думки стосовно законопроекту про санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї. Відповідь Росії себе чекати не змусила – Кремль зажадав скорочення кількісного складу дипломатів та технічних співробітників американських дипломатичних відомств в країні. Таким чином, на російській території має залишитися 455 працівників, які є представниками американського дипломатичного посольства. Глава Кремля Володимир Путін вже анонсував «виселення» понад семи сотень американських дипломатів.