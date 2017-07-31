68-летняя Пугачева вышла на сцену в прозрачном платье

На международном фестивале «Жара», походящем в Баку, 68-летняя Алла Пугачева удивила всех присутствующих очень откровенным нарядом – она вышла на сцену в длинном прозрачном платье, которое полностью «открыло» ее ноги.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сплетник, Пугачева выступала на сцене со своим супругом Максимом Галкиным, и многие пользователи даже пошутили над нарядом певицы, назвав его «платьем для куклы Барби». Впрочем, примадонна абсолютно не комплексует из-за своего возраста – недавно Алла Борисовна сильно похудела, и теперь она выглядит намного моложе своих лет. Многие отмечают, что ее стройным ногам даже завидуют молодые артистки. В рамках фестиваля прошел творческий вечер певицы, на котором присутствовали не только поклонники, но и коллеги Пугачевой.
Сейчас певица выходит на сцену не так часто, поэтому этот вечер стал грандиозным событием. Напомним, что на прошлой неделе старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков сочетался браком. На свадьбе присутствовала и Пугачева, и все ближайшие родственники Никиты, который, как и его знаменитая бабушка, тоже поет и выступает на сцене.