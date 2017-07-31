Журналист: действия Путина показали, что он проиграл Трампу

Владимир Путин решил выдворить из России более семисот дипломатов США, и такие действия свидетельствуют о том, что на политической арене президент России проиграл своему американскому коллеге Дональду Трампу.
Как сообщает replyua.net, такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке. «Пророссийский Трамп, которым многие украинские министры, народные депутаты, политологи так пугали всех друзей Украины накануне выборов в США, устанавливает новые стандарты российско-американских отношений, и последовательно обрывает контакты с Россией», пишет журналист. По его словам, раньше Путин радовался тому, что Трамп победил на выборах, но теперь он беснуется и уже не может изменить ситуацию.
Бутусов подчеркнул, что сейчас российскому президенту остается лишь наблюдать за тем, как Соединенные Штаты начали объединять весь мир для борьбы с агрессией России. Напомним, что Россия приняла решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в РФ на 755 человек. Такое решение связано с новыми санкциями США против России.