Бизнесмен: России нужно готовиться к армагеддону

Неизвестно, как Путин со своим окружением пытается предотвратить введение новых санкций, но, если Дональд Трамп все-таки подпишет указ, в РФ начнется армагеддон.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен Карл Волох. По его словам, дело не только в том, что уже в следующем году экономика России обрушится, - объем всех платежей по кредитам превысит остатки и поступления средств в фонды Кудрина. Также будет «наезд» на активы Путина и его команды за пределами РФ. «Сейчас же американцы открыто зафиксировали в новом законе обязанность своей финансовой разведки предоставить властям всю информацию о счетах и активах путинского окружения с целью их последующей конфискации и привлечения виновных к ответственности за отмывание средств, нажитых преступным путем», отмечает Волох.
По его словам, даже страшно представить, какой переполох начался в домах тех, кто приближен к Путину, и у кого очень «большие кошельки» за границей. Бизнесмен отметил, что эффект от санкций все увидят очень быстро.