Путин о санкциях против США: Вашингтон спровоцировал шаги, направленные на ухудшение отношений

Владимир Путин, президент России, прокомментировал решение ввести санкции против Соединенных Штатов, отметив, что Вашингтон решил ввести санкции против РФ «на пустом месте», поскольку не было ничего, что бы могло спровоцировать введение ограничений.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВГТРК, Путин считает, что санкции приведут к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. «Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с РФ», заявил глава России.
По его словам, раньше российская сторона не отвечала США на санкции, но теперь все они не останутся без ответа, поскольку Россия слишком долго ждала, что отношения все-таки смогут измениться к лучшему, однако Вашингтон продемонстрировал, что не хочет этого. По мнению президента РФ, ситуация, если и изменится, то очень нескоро.