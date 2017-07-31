валюта
СпецтемаЖурналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Путин о санкциях против США: Вашингтон спровоцировал шаги, направленные на ухудшение отношений

Путин о санкциях против США: Вашингтон спровоцировал шаги, направленные на ухудшение отношений
Владимир Путин, президент России, прокомментировал решение ввести санкции против Соединенных Штатов, отметив, что Вашингтон решил ввести санкции против РФ «на пустом месте», поскольку не было ничего, что бы могло спровоцировать введение ограничений.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВГТРК, Путин считает, что санкции приведут к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. «Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с РФ», заявил глава России.

По его словам, раньше российская сторона не отвечала США на санкции, но теперь все они не останутся без ответа, поскольку Россия слишком долго ждала, что отношения все-таки смогут измениться к лучшему, однако Вашингтон продемонстрировал, что не хочет этого. По мнению президента РФ, ситуация, если и изменится, то очень нескоро.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
11086

Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Представление с Михаилом Саакашвили – это безусловно интересное и увлекательное событие, но с началом новой недели намного больше беспокоят две новости, которые еще до конца непонятны. Первое, это

30 июл 2017
10886

Блогер: якщо це відбудеться, вже найближчим часом в Росії почнеться Армагедон

Блогер Карл Волох оцінює перспективи підписання Дональдом Трампом законопроекту про антиросійські санкції, - за інформацією replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній

30 июл 2017
10458

Так вести себя как «Батькивщина» Тимошенко – это и есть преступление против народа, – Комаровский

Политики, которые возражают против проведения медицинской реформы в том варианте, который предлагает МОЗ, должны были, как минимум рассмотреть предложенные законопроекты или же предложить свое

30 июл 2017
7159

Предприниматель пояснил, чего на самом деле хотели крымчане на «референдуме» в 2014 году

По мнению известного украинского предпринимателя Евгения Чичваркина, ранее возглавляющего торговую сеть «Евросеть», жители Крыма не хотели быть частью России или Украины, а жить в отдельном

30 июл 2017
6242

Медушевская: вы точно уверены, что Саакашвили с «демальянсовцами» будут для Украины гораздо полезнее, чем «барыга Порошенко»?

Известный украинский блогер и телеведущая Ирина Медушевская на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что лишение гражданства Саакашвили добавило работы, как тем политтехнологам и экспертам,

Последние новости

Блогер: Рыцарь Света Саакашвили не оправдал надежды украинцев

У Німеччині назвали нові санкції США проти РФ порушенням норм міжнародного права

68-летняя Пугачева вышла на сцену в прозрачном платье

Українські військові вкотре оголосили про голодування

Казанский: крик души жительницы Крыма

Туреччина ввела війська до Сирії

Трамп собирается ввести санкции против Китая

Українці самі зроблять висновки, коли почують позицію УПЦ МП про єдину помісну церкву з центром в Києві, а не Москві, – політолог

Вашингтон і Токіо домовилися про подальший тиск на КНДР через запуск нової ракети

У американському посольстві сумніваються у добропорядності суддів нового ВСУ

Журналист: действия Путина показали, что он проиграл Трампу

Стали відомі нові докази страт без суду у Чечні

Госдеп США рассматривает еще один пакет санкций в ответ на действия России

Романенко: після Революції Гідності ми не можемо дозволити собі маніпулювати на мовному питанні, як Дроздов

Депутат: В Украину не пускают и обложили штрафами волонтера из Италии, поставившего на фронт десятки реанимобилей

Бизнесмен: России нужно готовиться к армагеддону

В Европе прекратил работу крупнейший нефтезавод

Путин о санкциях против США: Вашингтон спровоцировал шаги, направленные на ухудшение отношений

К ЧМ-2018 в России появятся новые вытрезвители

Журналист рассказал, что объединяет Саакашвили, Тимошенко и Путина

 Новости за день