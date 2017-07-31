К ЧМ-2018 в России появятся новые вытрезвители

В одиннадцати российских городах, где летом следующего года состоятся матчи в рамках Чемпионата мира по футболу, откроются вытрезвители. Как передает replyua.net со ссылкой на m24.ru, об этом заявил Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог Минздрава России.
«Накануне чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики», подчеркнул врач. По его словам, во время проведения Кубка конфедераций в РФ пришлось госпитализировать около 600 болельщиков, находившихся в алкогольном опьянении, а в следующем году, во время проведения ЧМ, цифра тех, кто «переборщит» с алкоголем, может возрасти в разы.
Напомним, что ЧМ-2018 примут одиннадцать российских городов: Москва, Волгоград, Сочи, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саранск, Самара, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород. Недавно в РФ заявляли, что практически все заявленные города перешли к заключительному этапу подготовки к чемпионату – основные работы по строительству и реконструкции стадионов уже завершены.