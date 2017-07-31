«Это неуместно»: Госдеп США прокомментировал высылку американских дипломатов из России

Американские власти намереваются дать соответствующую оценку действиям Кремля относительно решения выслать представителей дипломатической миссии США и уже готовятся выступить с соответствующей реакцией. Как информирует replyua.net, такую информацию распространили журналисты Associated Press, сославшись на заявление сотрудника американской дипломатической миссии.
Высокопоставленный чиновник отметил, что с «сожалением» относится к новости о выселении Россией американских дипломатов, назвав такие действия «неуместными». Более того, добавил дипломат, в настоящее время в Вашингтоне «дают оценку подобным ограничениям», и соответствующая реакция себя ждать не заставит. Вместе с тем, от каких-либо подробных комментариев относительно данного вопроса в США отказались.
Напомним, что на прошлой неделе, 25 июля, в Палате представителей американского Конгресса был поддержан проект закона о новых ограничениях против КНДР, Ирана и России. Эксперты ожидают, что санкции нанесут удар по финансовой системе, энергетике, оборонной сфере и ряду других секторов экономики России. Тем временем, в Кремле уже анонсировали ответные меры.