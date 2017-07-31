Путин привез в РФ из Финляндии несколько ящиков алкоголя

Перед вылетом Владимира Путина из Финляндии на борт его самолета загрузили множество ящиков с элитным коньяком и водкой. Как информирует replyua.net со ссылкой на одно из финских изданий, процесс загрузки алкоголя на борт самолета успел снять фотограф Ари Накари.
По сообщениям местных изданий, российский президент находился в Финляндии около десяти часов, однако его команда все-таки успела «отовариться» алкоголем в дорогом магазине. «Ящики с вином и другими спиртными напитками загрузили примерно за час до вылета. Это был финальный деликатес», заявил фотограф. Напомним, что во время визита в Финляндию Путин встретился с президентом страны. Во время пресс-конференции в зале присутствовало большое число журналистов из США.
Президенты больше обсуждали не сотрудничество между Финляндией и России, а новые санкции, которые собираются ввести Соединенные Штаты. В Финляндии выражают беспокойство из-за этих санкций, поскольку они могут затронут и местные компании.