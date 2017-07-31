Путин подтвердил факт изгнания из России более 700 дипломатов из США

Глава Кремля Владимир Путин дал интервью журналистам телеканала «Россия 1», в ходе которого сказал, что Вашингтон отзовет из РФ более семи сотен представителей дипломатических ведомств. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на republic.ru. По мнению российского лидера, подобная мера носит «чувствительный» характер. Более того, президент Российской Федерации озвучил свою позицию относительно введения Кремлем новых санкций в ответ на действия официального Вашингтона.
«Мы ожидали достаточно продолжительное время на то, что в этой ситуации что-то поменяется к лучшему. Однако все указывает на противоположное – если и произойдут какие-либо изменения, то довольно нескоро. Поэтому я и принял решение, что ничего просто так без ответа оставлять нельзя», - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, что в минувшую пятницу, 28 июля, официальная Москва сообщила о введении новых санкций против США, потребовав до первого сентября текущего года уменьшить количество американских дипломатов в РФ. Более того, представители дипломатического корпуса США лишились права на использование дачи в Серебряном бору и склада в Москве.