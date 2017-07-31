Россия готовит жесткие санкции против Польши из-за сноса памятников

Российские власти рассматривают сразу несколько вариантов ответных мер на решение властей Польши о сносе памятников советским воинам-освободителям.
Как информирует replyua.net со ссылкой на российские «Известия», Россия будет рассматривать целый ряд симметричных мер – это обязательная работа на всех международных площадках с целью привлечения внимания к проблеме, экономические санкции, персональные санкции против граждан Польши, участвовавших в разработке и принятии закона. По словам источника, скорее всего, Москва ответит персональными санкциями, а также снизит уровень экономических отношений с Польшей. В министерстве иностранных дел РФ изданию сообщили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше затрагивается в ходе контактов как с поляками, так и с другими партнерами России.
Москва планирует привлечь к этой проблеме сразу несколько международных организаций, и на этих площадках будет настаивать на неправомерности решения властей Польши. Напомним, что в Польше собираются снести все памятники советским солдатам, за исключением тех, которые установлены в местах захоронения воинов.