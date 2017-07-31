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Трамп надеется, что Москва поменяет свое поведение в Украине – Пенс

Трамп надеется, что Москва поменяет свое поведение в Украине – Пенс
Американский вице-президент Майк Пенс дал интервью журналистам телеканала Fox News, в ходе которого выразил надежду на изменение Кремлем своего поведения по отношению к другим странам, так как глава Белого дома Дональд Трамп намерен подписать закон о приведение в действие жестких антироссийских санкций, сообщает replyua.net.

По словам Пенса, президент США четко намекнул, что Россия, совершая дестабилизирующие действия, поддерживая преступные режимы, а также не прекращая свою агрессию в Украине, поступает совершенно неприемлемым образом. «Дональд Трамп четко сказал, что достаточно скоро поставит свой подпись под принятыми Конгрессом санкциями, чтобы подтвердить серьезность своих планов. Вместе с тем, вице-президент США добавил, что американские власти не теряют надежду, что их новая санкционная политика повлияет на Москву, и там поменяют свою политику.

«Но вместе с тем, когда мы четко говорим о наших намерениях, мы ждем, что Россия изменит свое поведение. Президент Трамп и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим абсолютно иное поведение правительства России», — добавил Пенс.
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