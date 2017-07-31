Експерт: заява Путіна – це визнання власної поразки

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Блогер Сергій Стебліненко аналізує заяву російського президента Володимира Путіна щодо спроб налагодження стосунків зі Сполученими Штатами Америки, - відповідний допис, за інформацією replyua.net, оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.Блогер звертає увагу читачів на інтерв’ю, дане російським президентом пропагандисту Соловйову. За словами Путіна, він доволі довго чекав на те, що щось між Москвою та Вашингтоном зміниться на краще, мав надію, що ситуація якось зміниться. Але, судячи з усього, якщо і зміниться, то нескоро, - зробив для себе відкриття російський президент.Знаєте, а озвучена Путіним заява - це визнання власної поразки, - наголошує блогер. Нехай, не у всій війні, але принаймні у її гібридній частині. Зізнання в тому, що, незважаючи на всі докладені Кремлем понад-зусилля і всі кошти, вкладені у протистояння, Трамп так і не зміг зламати хребет американської демократії. Зрозуміло, що Москва ставила на прихід одіозного бізнесмена у Білий Дім – щоб він налагодив стосунки і скасував санкції, але щось пішло не так. По два конгресмена у кожній палаті – оце і все проросійське лоббі, яке вдалось зібрати. Якщо це не поразка, то що? – цікавиться блогер.