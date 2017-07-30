валюта
Спецтема«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Путін виганяє з Росії 755 американських дипломатів

Путін виганяє з Росії 755 американських дипломатів
Російський президент заявив, що з території Російської Федерації мають поїхати 755 дипломатів Сполучених Штатів Америки. Такою є відповідь офіційної Москви на те, що Конгрес США підтримав санкції проти РФ, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Про це глава РФ заявив в неділю, 30 липня. Передбачається, що кількість дипломатичних представників США в РФ та навпаки зрівняється і складатиме 455 осіб. Володимир Путін в розмові з журналістами виступив з рікою критикою законопроекту про санкції проти Росії, який підтримали обидві палати Конгресу США. На його думку офіційна Москва нічим не провокувала Вашингтон, а той натомість зробив крок на погіршення російсько-американських відносин.

Водночас Путін додав, що у нього немає сподівань на те, що США скасують запроваджені проти Росії санкції в найближчий час і сама «ситуація не скоро зміниться». Тут варто згадати, що раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що санкції проти Росії будуть скасовані лише тоді, коли зникнуть причини, чому вони були запроваджені, тобто Крим повернеться під керівництво України і конфлікт на Донбасі буде зупинено.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
15755

«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

В прямом эфире «Обозревателя» известный российский музыкант и блогер Алексей Лебединский заявил, что цивилизованное мировое сообщество все должно сделать для физического устранения российского

30 июл 2017
9015

Блогер: у России практически пропало желание воевать с Украиной

Еще некоторое время назад Россия строила планы по захвату Украины, однако с тех пор, как украинская армия продемонстрировала силу и мощь, у российской стороны пропало желание воевать с Украиной. Как

30 июл 2017
8936

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

Китай и Россия сегодня получили «большой привет» от нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который пришел к власти с романтическими обещаниями налаживать братское взаимопонимание с Пхеньяном. И с

Последние новости

Експерт: заява Путіна – це визнання власної поразки

Віце-президент США зробив заяву з приводу дій Росії на Донбасі

США вжили жорстких заходів у відповідь на ракетні випробування в КНДР

Путін виганяє з Росії 755 американських дипломатів

Блогер: серпня чекаю з острахом

Блогер: ви вважаєте це доказами російської присутності на Донбасі?

Блогер: якщо це відбудеться, вже найближчим часом в Росії почнеться Армагедон

Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Блогер: молодь окупованих територій не хоче вчити історію про алкаша Васю, який збив НЛО «Правого сектору» капцем

Україна нарощує кількість енергії з поновлюваних джерел

Путін заборонив громадянам РФ обходити блокування веб-ресурсів

З полону бойовиків звільнили українського суддю – СБУ

Геращенко: дуже тривожить те, що кількість заручників зростає

Эксперт: Саакашвили стал реально опасен для нашей страны. Особенно, когда выступает в дуэте с таким же самодуром Трампом

Українець перебував 17 років в рабстві в Азербайджані

Експерт: варто чекати на курс рубля 97 та 125 за долар

Росія завершує будівництво залізниці в обхід України

Російський фінансист: у нас часто говорять про «смішні» санкції, але сміятись чомусь не хочеться

Історик: значна частина півдня Росії має українське походження і це ще не згадуючи про Кубань і значну частину Дону

Експерт: російські ЗМІ перебільшують незадоволення ЄС американськими санкціями

 Новости за день