Путін виганяє з Росії 755 американських дипломатів

Російський президент заявив, що з території Російської Федерації мають поїхати 755 дипломатів Сполучених Штатів Америки. Такою є відповідь офіційної Москви на те, що Конгрес США підтримав санкції проти РФ, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Про це глава РФ заявив в неділю, 30 липня. Передбачається, що кількість дипломатичних представників США в РФ та навпаки зрівняється і складатиме 455 осіб. Володимир Путін в розмові з журналістами виступив з рікою критикою законопроекту про санкції проти Росії, який підтримали обидві палати Конгресу США. На його думку офіційна Москва нічим не провокувала Вашингтон, а той натомість зробив крок на погіршення російсько-американських відносин.
Водночас Путін додав, що у нього немає сподівань на те, що США скасують запроваджені проти Росії санкції в найближчий час і сама «ситуація не скоро зміниться». Тут варто згадати, що раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що санкції проти Росії будуть скасовані лише тоді, коли зникнуть причини, чому вони були запроваджені, тобто Крим повернеться під керівництво України і конфлікт на Донбасі буде зупинено.