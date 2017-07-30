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Блогер: серпня чекаю з острахом

Блогер: серпня чекаю з острахом
Кількість подій на міжнародній арені та швидкість, з якою вони змінюють одна одну, вражає багатьох оглядачів. Кілька слів з цього приводу написав і український блогер та чиновник Ігор Стокоз, - за інформацією replyua.net, відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що на настання серпня він чекає з острахом. За його словами, можна спостерігати всі ознаки того, що маховик насильства, розкручений Російською Федерацією, буде тільки набирати обертів.

Наприклад, у Кремлі прийняли рішення про видворення семисот п’ятдесяти п’яти американських дипломатів – здається, що таким чином росіяни реагують на санкції, закон про які Дональд Трамп ще навіть не підписав, але тепер зі ще вищою ймовірністю підпише. Крім того, на серпень планується запуск в експлуатацію залізничної гілки Журавка-Міллєрово-Батайськ. Її пропускна здатність сягне двохсот сорока потягів на добу в обох напрямках. Загалом, це ще покращить російську логістику поблизу кордону з Україною. До того ж, всім відомо про спільні російсько-білоруські навчання «Захід - 2017», які вже встигли назвати передумовою анексії. Коротше кажучи, паскудні передчуття, - коментує блогер.
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