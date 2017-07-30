Блогер: ви вважаєте це доказами російської присутності на Донбасі?

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Як нагадує видання replyua.net, ЗМІ нещодавно поділились новиною про появу нових доказів російської присутності на Донбасі. Блогер Мирослав Гай коментує заяви преси на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер дивується: на думку окремих журналістів та політиків, незаперечними доказами російської присутності мають стати автомат Калашникова, гранатомет та рація «Моторолла». Загалом, ця заява звучить настільки убого, що навіть важко підібрати точний епітет для її недолугості. Тобто, після того, як на лінії розмежування побував американський спецпредставник Курт Волкер і прямим текстом заявив про російське вторгнення, після сотень супутникових знімків, після розвідданих, зібраних американськими безпілотниками і тисяч гігабайт фото і відео, наші журналісти у якості доказу демонструють автомат і «Мотороллу», які перебувають на озброєнні і української армії також?Це недолуго, і з такими доказами каші не звариш і міжнародний суд не виграєш. Блогер наголошує, що прямих доказів російської агресії більше, ніж достатньо. Просто дехто навіть не намагався її зберігати і збирати. Але у низки відповідальних громадян вона є, - наголошує Гай.