Блогер: якщо це відбудеться, вже найближчим часом в Росії почнеться Армагедон



Блогер Карл Волох оцінює перспективи підписання Дональдом Трампом законопроекту про антиросійські санкції, - за інформацією replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній мережі.



Так, блогер зауважує, що навіть не знає, що може Володимир Путін та його «молода команда» придумати для того, щоб запобігти підписанню Трампом «санкційного» законопроекту. Але якщо це все-таки відбудеться – вже найближчим часом на Росію чекає справжній Армагедон. Напевно, справа навіть не в економіці, яка, тим не менш, трісне вже у 2018 році (об’єм платежів за кредитами перевищить всі надходження та залишки коштів у накопичувальних фондах). Справа в тому, що Захід жорстко «наїхав» на російських олігархів.



Блогер нагадує поширену версію: у 2014 році саме приїзд голови уряду Швейцарії до Москви запобіг повномасштабному вторгненню, бо політик продемонстрував Кремлю список рахунків, пов’язаних з російським істеблішментом. Тоді Путін навіть відкликав рішення Ради Федерації про дозвіл на введення військ на територію України. Зараз же закон відверто фіксує обов’язок Фінансової розвідки

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Блогер Карл Волох оцінює перспективи підписання Дональдом Трампом законопроекту про антиросійські санкції, - за інформацією replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що навіть не знає, що може Володимир Путін та його «молода команда» придумати для того, щоб запобігти підписанню Трампом «санкційного» законопроекту. Але якщо це все-таки відбудеться – вже найближчим часом на Росію чекає справжній Армагедон. Напевно, справа навіть не в економіці, яка, тим не менш, трісне вже у 2018 році (об’єм платежів за кредитами перевищить всі надходження та залишки коштів у накопичувальних фондах). Справа в тому, що Захід жорстко «наїхав» на російських олігархів.Блогер нагадує поширену версію: у 2014 році саме приїзд голови уряду Швейцарії до Москви запобіг повномасштабному вторгненню, бо політик продемонстрував Кремлю список рахунків, пов’язаних з російським істеблішментом. Тоді Путін навіть відкликав рішення Ради Федерації про дозвіл на введення військ на територію України. Зараз же закон відверто фіксує обов’язок Фінансової розвідки США фіксувати всю інформацію про стан активів осіб, наближених до Путіна. Уявляєте, який переполох зараз серед тимченків-ковальчуків-ротенбергів? Загалом, песець не крадеться, він вже під стіною Кремля, - наголошує блогер.