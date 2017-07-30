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Путін заборонив громадянам РФ обходити блокування веб-ресурсів

Путін заборонив громадянам РФ обходити блокування веб-ресурсів
Президент Російської Федерації законодавчо затвердив заборону на використання засобів, які дозволяють обходити інтернет-блокування, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Глава Росії підписав відповідний закон, який почне діяти вже з 1 листопада 2017 року. Ним передбачено, що на всій території Російської Федерації будуть блокуватися анонімайзери та сервіси VPN в разі, якщо представники цих сервісів відмовлятимуть у перекритті доступу користувачів до забороненої на території країни інформації та ресурсів. Також російська влада юридично ухвалила заборону, згідно з якою, оператори пошукових систем зобов’язані не видавати посилання на заблоковані ресурси. Виключення встановили лише для юридичних осіб, які використовують подібні сервіси у корпоративних цілях.

Варто нагадати, в травні на території України були заборонені низка російських веб-ресурсів, серед яких були, зокрема соціальні мережі Вконтакте, Одноклассники та сайти груп Mail.ru і Яндекс. В зв’язку з цим було різко зафіксовано зростання в перші дні після заборони попиту українських користувачів на сервіси VPN.
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