Росія завершує будівництво залізниці в обхід України

У Росії повідомили про початок завершального етапу будівництва залізничних шляхів в обхід території України на ділянці Журавка – Міллерово, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднив заступник керівника міністерства оборони РФ Дмитро Булгаков. Він заявив, що «російські залізничні війська змогли продемонструвати власну майстерність і наразі будівництво перейшло до завершального етапу». Варто зауважити, що раніше Булгаков заявляв, що ця залізнична ділянка відкриється для користування вже в серпні 2017 року.
Нагадаємо, Російська Федерація заявила про наміри збудувати залізничні шляхів в обхід території України на початку 2015 року. Передбачено, що нова залізнична ділянка буде призначена для тих поїздів, які рухаються з центральних районів Росії на південь. Пропускна спроможність цієї дільниці після того, як її буде введено в експлуатацію, має скласти до 240 поїздів на одну добу у 2 напрямках. Залізничний обхід буде проходити через території Воронезької та Ростовської областей.