Блогер: скоро матимемо можливість спостерігати побиття Росії світовим співтовариством

Напередодні пасажирський літак з російським віце-прем’єром Дмитром Рогозіним на борту не зміг проникнути в повітряний простір Румунії. Звісно, російський політик по приземленню в Мінську почав погрожувати Бухаресту – мовляв, начувайтесь. Блогер Андрій Скатерний пояснив, на які саме тенденції вказує ця подія, - інформує replyua.net.
Так, блогер наголошує, що поведінка Рогозіна – цілком в рамках загальної логіки росіян. Звісно, минулого разу російський віце-прем’єр погрожував прилетіти на ракетоносці, але, ймовірно, побоявся, що повториться історія його взаємин з танком «Армата» (відомий прецедент, коли Рогозін застряг в люку танка – ред.). Тому цього разу він буквально взяв у заручники пасажирів літака, на якому летів – цілком у логіці росіян, які люблять «стояти за спинами жінок і дітей». Цікаво, на що сподівався Рогозін, коли вантажив свою тушку на літак? Він же чудово знав, що перебуває у санаційному списку. Сподівався, що це жарти? Що цього разу «пронесе»?
Але жарти закінчились – зауважує блогер. Так, ми дійсно довго спостерігали нерішучість Заходу, але тепер починається справжня бійка, а якщо враховувати здібності кожної зі сторін – просто побиття Росії. Блогер згадує фільм «Пригоди Шурика», де йшлось про хулігана на будівництві. Дарма росіяни не впізнали себе у героях цього фільму. Захід виступає у ролі Шурика – інтелігентного маленького «очкарика», якого переслідує здоровий дядько. Шурик ніяк не відповідає на його образи із ввічливості, яку хуліган сприймає як слабкість. Так от, зараз наближається той момент, коли Шурик перейде до екзекуцій, - наголошує блогер.