Ейдман: Режим Путіна є джерелом глобальної катастрофи. Його може ліквідувати лише революція



Якщо в Росії не відбудеться революції, яка призведе до падіння режиму Путіна, у країні почнеться війна. Як



«За нинішніх умов є лише одна альтернатива ситуації - я маю на увазі вибори. Однак їх насправді немає і не буде під час правління цього режиму. Влада Путіна вже активно проводить війни у Сирії та Україні, тому, напевно, цей режим зупинятися не має наміру. Суть авантюрної політики Кремля буде і надалі призводити до військових конфліктів. Вже те, що цей неадекватний та агресивний режим продовжує існувати, а також наявність у нього ядерної зброї, суттєвим чином сприяє зростанню ризиків виникнення глобальної війн та ядерної катастрофи», - продовжив Ейдман. Експерт вважає, що подальше продовження путінської політики становить загрозу для життя та безпеки росіян значно більшою мірою, ніж вірогідність революцій та зіткнень.



«Єдиний шлях для ліквідації режиму Путіна – революція. Подальше правління чинного президента РФ – це найбільша загроза, яка може завершитися глобальною катастрофою», - зробив висновок Ейдман.





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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Якщо в Росії не відбудеться революції, яка призведе до падіння режиму Путіна, у країні почнеться війна. Як передає replyua.net , про це на своїй сторінці у Facebook пише Ігор Ейдман, російський політолог та соціолог.«За нинішніх умов є лише одна альтернатива ситуації - я маю на увазі вибори. Однак їх насправді немає і не буде під час правління цього режиму. Влада Путіна вже активно проводить війни у Сирії та Україні, тому, напевно, цей режим зупинятися не має наміру. Суть авантюрної політики Кремля буде і надалі призводити до військових конфліктів. Вже те, що цей неадекватний та агресивний режим продовжує існувати, а також наявність у нього ядерної зброї, суттєвим чином сприяє зростанню ризиків виникнення глобальної війн та ядерної катастрофи», - продовжив Ейдман. Експерт вважає, що подальше продовження путінської політики становить загрозу для життя та безпеки росіян значно більшою мірою, ніж вірогідність революцій та зіткнень.«Єдиний шлях для ліквідації режиму Путіна – революція. Подальше правління чинного президента РФ – це найбільша загроза, яка може завершитися глобальною катастрофою», - зробив висновок Ейдман.