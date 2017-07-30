Волонтер: Росія ще 20 років тому готувала в Україні другу Чечню



Відомий український волонтер Мирослав Гай на персональній сторінці у соцмережі Facebook опублікував відеозвернення першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва, датоване далеким 1995 роком, у якому той розповідав, як Москва планує захопити



На опублікованих кадрах тодішній глава Ічкерії попередив, що агресія зростає до небачених раніше масштабів, і тому міжнародному співтовариству потрібно все зробити, аби зупинити Росію та привернути до кримінальної відповідальності політичних діячів, котрі, як казав Дудаєв, ніби з ланцюга зірвалися.



«Вся територія Кавказу, так чи інакше, вже причетна до цієї військової авантюри. І я переконаний, що у Кремлі надалі планують покінчити з Чечнею, а після цього перейти до Криму. Я маю документальними підтвердженнями того, що такий сценарій у Кремлі цілком серйозно розглядають», - сказав політик.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Відомий український волонтер Мирослав Гай на персональній сторінці у соцмережі Facebook опублікував відеозвернення першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва, датоване далеким 1995 роком, у якому той розповідав, як Москва планує захопити Крим передає replyua.net . На переконання Гайя, до анексії Криму у Кремлі готувалися декілька десятків років. «Події на Майдані стали суттєвою завадою для Кремля втілити задумані плани, однак зрештою російська влада від них не відмовилася», - пише волонтер.На опублікованих кадрах тодішній глава Ічкерії попередив, що агресія зростає до небачених раніше масштабів, і тому міжнародному співтовариству потрібно все зробити, аби зупинити Росію та привернути до кримінальної відповідальності політичних діячів, котрі, як казав Дудаєв, ніби з ланцюга зірвалися.«Вся територія Кавказу, так чи інакше, вже причетна до цієї військової авантюри. І я переконаний, що у Кремлі надалі планують покінчити з Чечнею, а після цього перейти до Криму. Я маю документальними підтвердженнями того, що такий сценарій у Кремлі цілком серйозно розглядають», - сказав політик.