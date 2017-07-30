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Журналист: похоже, эти санкции уже никогда не снимут

Журналист: похоже, эти санкции уже никогда не снимут
США всегда были врагом и для СССР, и для России, и всегда существовала пропагандистская истерия о том, что Америка хочет нас уничтожить, однако новые санкции, судя по всему, ввели навсегда. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет журналист Матвей Ганапольский.

По словам журналиста, при его жизни эти санкции точно никто не снимет, поскольку Россия не собирается ничего признавать и не собирается в чем-то каяться. «Жаль. Я очень хотел видеть Россию, которую люблю и ценю, достойной страной, честно идущей в будущее вместе со всем миром. Не увижу я такую Россию, очень жаль. Иран, Северная Корея и Россия — вот равные друзья на долгие годы. Это же надо так опустить свою страну», отметил Ганапольский и подчеркнул, что теперь россияне сполна почувствуют вкус санкционной жизни, а ближайшие президентские выборы еще раз докажут единение народа с лживой властью.

Ганапольский отметил, что хорошее заключается в следующем – мир все-таки научился противостоять агрессору, и впервые «Путина опустили так низко».
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