Назаров: Путин вновь станет президентом в 2018 году

Вполне вероятно, что нынешний глава Кремля Владимир Путин в следующем году опять будет переизбран президентом. Как сообщает replyua.net, такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону на телеканале «112.Укриана» озвучил российский композитор Владимир Назаров. При этом он выразил убеждение, что ни к чему хорошему Путину готовиться не стоит.
«Вероятно, я могу казаться романтиком, но у меня все же есть надежда, что Путина вразумит если не Углеводородица, то Богородица, и ему станет страшно от его политики. Я не верю, что его кто-то из оппозиции может снять. Путина все равно изберут», - уверен композитор, подчеркнув, что произойдет это даже тогда, если на выборах не будет никаких фальсификаций.
«Пускай его и не 86% поддерживают, но все же существенный процент. Я считаю, что России Путин был нужен – как раз такой лидер, который оказался рупором всего, что затаилось в российском народе. Нынешний президент просто озвучил то, что они в себе таили», - уверен Назаров. Напомним, что президентские выборы в России намечены на март следующего года, но Путин пока официально не заявлял, что будет в них участвовать.