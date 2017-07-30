Иноземцев: Из-за санкций Россия возвращается в 1917 год

Российский экономист и профессор в Высшей школе экономики Владислав Иноземцев в своей статье для «Эхо Москвы» пишет, что новые санкции Белого дома непосредственным образом имеют отношение к Кремлю, так как в ныне сложившихся условиях Владимир Путин – это и есть Россия, сообщает replyua.net. Эксперт уверен: недавно введенные санкции США возвращают его страну в ситуацию столетней давности.
«Путин весьма четко и откровенно заяви, что он впервые заговорил о том, что у Украины нужно отнять Крым. И подчиняемый ему парламент буквально на протяжении нескольких часов поддержал его инициативу. Кроме того, о своей поддержке действиям Путина заявила большая часть россиян. Все это и стало главным фактором – можно сказать, что Россия признала себя ответственной за действия своего президента», - написал Иноземцев.
По его мнению, в Кремле сейчас «повторяют то, что ранее уже было пройдено», намеренно создавая новые трудности и подвергая страну под новый удар, надеясь на то, что все претензии в адрес Кремля удастся списать на опасности, которые угрожают России. «Много факторов вынуждают задуматься нас, а в каком именно 17 году мы живем», - сделал вывод эксперт.