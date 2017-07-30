Новые санкции США заставят Россию отказаться от финансирования «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Еще полгода назад, на момент избрания Дональда Трампа президентом США, никто даже не мог предположить, что Украина дождется такое мощное усиление санкций против России. Сейчас законопроект находится на подписи у президента Трампа.
Как отметила в эфире «Громадського радио» политолог Оксана Бедратенко, законопроект об усилении санкций против России уникален тем, что в нем содержатся три основные новации: закон придает силы закона четырем приказам экс-президента Обамы, которые были выданы еще в 2014 году. Ими накладывались санкции на организации, связанные с сепаратистами, «ДНР» и «ЛНР», Януковичем и его окружением, окружением Путина, а также подтверждались секторальные санкции, то есть ограничивались возможности привлекать долгосрочные финансы для российских отраслей экономики, таких, как энергетика, финансовый сектор, оборона.
Политолог подчеркнула, что законопроект расширяет уже существующие санкции. Например, ограничивает возможность государственных российских компаний привлекать финансирование через инвестиции или приватизацию. Ранее ограничение касалось добычи нефти нетрадиционных источников только на территории России. Теперь это ограничение касается и проектов, которые происходят вне территории России. Также вводятся новые санкции. Вводится право президента США вводить санкции против России за такие вещи, как враждебные кибератаки, нарушение прав человека, против российских коррупционеров. Этот законопроект также законодательно закрепляет принципы международной политики США, там есть два блока по Украине и России, Украине, Грузии и Молдовы.