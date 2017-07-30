Режиссер: Андрей Макаревич работает на Кремль

Владимир Тихий, украинский режиссер-документалист, считает, что Андрей Макаревич, российский музыкант, работает на российские власти. Как передает replyua.net со ссылкой на Газета, режиссер отметил, что в России весьма неоднозначно реагируют на то, что российские артисты выступают в Украине.
«В России к гастролям их артистов в Украине относятся иначе. Для Кремля любая форма их присутствия, будь это даже негодяй или бандит, на территории другой страны - это распространение влияния. Они этого не осуждают», заявил режиссер, отметив, что для российских властей очень важно то, что музыкант в Украине выступает исключительно на русском языке.
По словам Тихого, если в каком-нибудь российском регионе показывают достойный спектакль – это ведь огромное достижение, поскольку Москва является тем городом, который забрал все у регионов, и там сейчас разруха. Режиссер подчеркнул, что в Киеве это знали, и были в центре внимания, ведь если кто-то добивается успеха в Украине, он сразу становится востребованным и в России.