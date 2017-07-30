У Путина есть еще план разрушения Украины без единого выстрела – военный эксперт

Военный эксперт Святослав Стеценко на своей странице в Facebook поделился своими рассуждениями относительно плана Путина по дестабилизации ситуации в Украине.
Как пишет эксперт, президент РФ Владимир Путин делает ставку не только на военное вторжение в Украину, но и на подрыв Украины изнутри. В частности, Путин не против того, чтобы Ахметов и другие олигархи сохранили свои активы, влияние на законодательную, исполнительную и судебную власть, а также все антиукраинские, промосковские силы сохранили свои доходы и место в политике. По плану Путина, вместо нынешней власти должна прийти новая власть, которая будет активнее сотрудничать с криминальным миром. Дальнейшее сращения украинской власти с криминальным миром.
Также цель Путина – уменьшение реальных доходов большинства населения и их уровня жизни до нижнего уровня пирамиды Маслоу. Все, кто недоволен такими действиями власти, объявляются агентами Путина, их репрессирует украинская власть, а дальше следует уменьшение свобод в Украине, усиление репрессивного аппарата. Ну, а дальше уже задача Кремля – маргинализировать всех независимых от власти противников Московии и противников олигархата и стимулировать выехать из Украины всех активных, предприимчивых, образованных.