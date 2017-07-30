Пушков: санкции – это и есть укрепление дружбы США с другими странами

Алексей Пушков, российский сенатор, прокомментировал заявление Рекса Тиллерсона, госсекретаря США, о том, что новые антироссийские санкции позволят улучшить отношения между Россией и США. Как информирует replyua.net, на своей странице в Твиттере Пушков ответил на заявление Тиллерсона.
«Теперь ясно: все санкции США - против нас, Ирана, КНДР и других - это акты дружбы и укрепления отношений. Но кто поверит этой демагогии?», написал сенатор. Далее он стал еще глубже размышлять на тему санкций, отметив, что Госдепартамент США может быть абсолютно спокоен, поскольку сигнал Россия воспринимает ясно и надеется, что санкции, введенные Россией против США, тоже будут восприняты американской стороной, как новый знак дружбы между двумя странами.
«Оказывается, американские санкции против РФ были лишь действием для того, чтобы отношения между двумя странами улучшились. Ответные меры России тоже будут в знак дружбы между нами. Будущие санкции – тоже», подчеркнул Алексей Пушков.