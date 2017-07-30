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«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина
В прямом эфире «Обозревателя» известный российский музыкант и блогер Алексей Лебединский заявил, что цивилизованное мировое сообщество все должно сделать для физического устранения российского президента Владимира Путина, а также его ближайших соратников. Об этом сообщает replyua.net.

«Нет никаких сомнений, что нужно Путина убрать, так как Россия является миной замедленного действия, а ядерным оружием владеют преступники при власти, террористы и моральные уроды. Для того, чтобы он были нейтрализованы, всему миру нужно сделать так, чтобы молча их просто убрать. Не всю Россию, а только ее правителей. Все, что нужно сделать – просто зачистить их, подобно тому, как зачищают террористов. При власти в РФ – главари террористов», - считает Лебединский, добавив, что для него глава Кремля Владимир Путин – это самый настоящий террорист.

«Я убежден, что Путин ничем не отличается от Бен Ладена. Чем он и представители всей этой своры лучше его», - задал вопрос он. Как известно, уже в течении нескольких лет Лебединский проживает в США, он посещал Киев и Одессу и рассказывал о позитивных впечатлениях от двух городов.
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