«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

В прямом эфире «Обозревателя» известный российский музыкант и блогер Алексей Лебединский заявил, что цивилизованное мировое сообщество все должно сделать для физического устранения российского президента Владимира Путина, а также его ближайших соратников. Об этом сообщает replyua.net.
«Нет никаких сомнений, что нужно Путина убрать, так как Россия является миной замедленного действия, а ядерным оружием владеют преступники при власти, террористы и моральные уроды. Для того, чтобы он были нейтрализованы, всему миру нужно сделать так, чтобы молча их просто убрать. Не всю Россию, а только ее правителей. Все, что нужно сделать – просто зачистить их, подобно тому, как зачищают террористов. При власти в РФ – главари террористов», - считает Лебединский, добавив, что для него глава Кремля Владимир Путин – это самый настоящий террорист.
«Я убежден, что Путин ничем не отличается от Бен Ладена. Чем он и представители всей этой своры лучше его», - задал вопрос он. Как известно, уже в течении нескольких лет Лебединский проживает в США, он посещал Киев и Одессу и рассказывал о позитивных впечатлениях от двух городов.