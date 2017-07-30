Посольство РФ в США: заявление Тиллерсона ничего, кроме недоумения, у нас не вызывает

Представители российского посольства в Соединенных Штатах прокомментировали заявление Рекса Тиллерсона, госсекретаря США, о том, что он считает введение новых санкций против России самым лучшим способом наладить отношения между РФ и США.
В посольстве назвали эту фразу странной и подчеркнули, что она может вызывать только недоумение, о чем сообщает replyua.net со ссылкой на заявление посольства, размещенное на странице ведомства в Фейсбуке. «Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений», говорится в сообщении.
Напомним, что накануне госсекретарь США заявил о том, что единодушное одобрение новых антироссийских санкций показало желание американского народа увидеть, что Россия принимает все необходимые шаги по нормализации отношений с Соединенными Штатами. Напомним, что санкции одобрены, и дело остается только за подписью Дональда Трампа.