Рогозин: Россия ответит жесткими санкциями против тех, кто принимал решение, связанное с самолетом

Дмитрий Рогозин, вице-премьер России, заявил, что Россия обязательно проведет расследование, чтобы установить, кто принимал решение о запрете полета через Румынию, после чего введет санкции против этих лиц.
Как информирует replyua.net со ссылкой на российский телеканал Россия 24, Рогозин подчеркнул, что эти санкции будут строго адресными и «выверенными». «Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе», - подчеркнул вице-премьер. Напомним, что власти Румынии и Венгрии не пропустили в Молдову самолет с Дмитрием Рогозиным на борту, после чего в своем Твиттере он написал, что «гады за все ответят». Позже в авиакомпании, в самолете которой летел вице-премьер, отметили, что лайнер не был пропущен по причине того, что на его борту находилась санкционная персона.
Рогозин заявил, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров самолета, добавив: «Ждите ответа, гады», а также он подчеркнул, что топлива хватило только до Минска, а на борту были женщины и дети.