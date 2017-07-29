Путин уже понял, что его обманули, – журналист

После того, как Конгресс США проголосовал за введение новых санкций против России, а также Ирана и Северной Кореи, Москва решила сократить количество американских дипломатов в этой стране более чем на 700 человек. Все это при том, что перед Новым годом экс-президент США Обама отправил 35 российских дипломатов из Вашингтона из-за вмешательства России в выборы президента США. Об этом в своем блоге пишет политолог и журналист Юрий Луканов.
По его словам, кто бы, что не рассказывал о договоренностях Трампа и Путина, есть цифры и показатели на лицо, они то как раз таки лучше, чем все анализы политтехнологов говорят о том, что кольцо вокруг Москвы сжимается. Надежды Путина на улучшение отношений с США в связи с приходом Трампа не оправдались. Так и неясно – то ли Трамп хитрит, едва не целуясь с Путиным, но своими действиями осуществляет жесткую антироссийскую политику или же он давно бы с ним рад помириться и полюбиться, но американский истеблишмент не позволяет ему это делать.
«Как бы там ни было, но отношения США и России ухудшаться и это нам на руку. Вашингтон поддерживает Киев», – резюмировал Юрий Луканов.