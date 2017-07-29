Для России война в Сирии важнее зарплаты врачей – депутат Госдумы

Представитель провластной фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Сухарев считает, что в его стране медицинские сотрудники на самом деле получают невысокую зарплату, но сейчас для Кремля важнее всего – финансирование военной операции в Сирии, передает replyua.net.
«Конечно, у нас нехватка автомобилей, нехватка квалифицированных кадров для работы на станциях скорой помощи, это, безусловно, огромный труд. И зарплата медицинских работников, можно сказать, никак не покрывает все физические и моральные затраты, которые приходится на себе нести врачам. Я абсолютно с этим соглашусь, все возможное для этого сейчас делается. Но в настоящее время для нас, очевидно, Сирия гораздо важнее зарплат. И нам нужно понимать, для чего ведутся военные действия на сирийской территории, для чего нам контроль в Средиземном море, то есть, какая опасность исходит от кораблей, способных там оказаться, при наличии у них военных ракет. Я выбрал Сирию, и пускай на меня не обижаются врачи», - заявил политик, выступая в прямом эфире радио «Эхо Москвы».
Как известно, ранее Ахмад Рахаль, генерал свободной армии Сирии, заявил, что после повала режима Башара Асада он выдворит из страны российских военных, убивающих не одну сотню мирных граждан.