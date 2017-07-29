«Из-за Крыма Россия деградирует»: эксперт указал на ужасающую тенденцию

На своей странице в соцсети Facebook журналист из России Александр Морозов заявил, что его стране, рано или поздно, придется заплатить за незаконную аннексию крымского полуострова не только «экономическую цену», и размер этой платы будет намного больше, чем «какие-то сто миллиардов долларов». Об этом сообщает replyua.net.
«Расплатой России за Крым станет деградация абсолютно во всех общественных сферах. Это все можно сравнить с «одноосабливанием» во всем: культурной политике, внешнеполитическом ведомстве и всей кадровой политике», - считает Морозов. Крым , с его слов, «включили» не только во внутрь границ территорий. В настоящее время он играет роль фактора «прогревания» всей жизни в России.
«Крым является постоянной «примитивизации во всем». Иными словами, суть платы за аннексию украинского полуострова является некоторая трансформация в обществе, о развитии которого, в принципе, никакой речи идти не может. Да и общества как такового вовсе не будет», - подытожил журналист. Отметим, что такую позицию Морозова также поддержали российский экономический эксперт Сергей Медведев и журналист Матвей Ганапольский.