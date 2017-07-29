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«Об этом знает каждый из них»: Цимбалюк рассказал о горькой правде для военных России

«Об этом знает каждый из них»: Цимбалюк рассказал о горькой правде для военных России
Абсолютно всем российским военным хорошо известно, что миф о том, что русские своих не бросят, является просто красивым сочетанием слов, но если что-то плохое случится, на помощь родины рассчитывать не стоит. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такую точку зрения озвучил украинский журналист, корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбаоюк. Он отметил, что украинцы заинтересованы в том, чтобы их соотечественники, принимающие участие в военных действиях, вернулись домой, в то время, как в РФ ситуация прямо противоположная.

«На российских телеканалах никогда не рассказывают об Агееве, и в этом заключается вся суть российского «маркетинга». Этим они хотят сказать, что «он не наш», в связи с чем и запрос на Агеева в российском обществе как таковой отсутствует», - подчеркнул Цимбалюк.

Журналист также утверждает, что с позиции обмена украинского гражданина ценят намного больше, чем российского. «Вместе с тем, все российские военнослужащие осознают, что, рано или поздно на родине их попросту бросят. А все рассказы на предмет того, что своих в России не бросает никто – это самое обычное словосочетание», - считает он.
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