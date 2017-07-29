Блогер: Молдова и Румыния трепещет от страха – Россия откажется покупать молдавские абрикосы и румынские сливы

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин лютует и требует жестких мер в отношении Румынии и Молдовы после того, как румынские власти не пустили через границу самолет с ним на борту.
Как пишет в своем блоге украинский журналист и блогер Алексей Заводюк, то, что США перед всем миром унизили Россию и лично президента РФ Путина – Рогозина совсем не волнует, потому что Рогозин – это шоумен, который точно знает на кого можно тявкать, а где лучше помолчать. Именно это является главной причиной, по которой он занимает свою должность, ибо каких-то управленческих талантов за ним до сих пор замечено не было.
Алексей Заводюк подчеркивает, санкции, что санкции, конечно, будут очень суровые. Россия откажется покупать молдавские абрикосы и румынские сливы. «Чего-то вспомнилось, как они аннексию Крыма оправдывали тем, что американцы признали Косово. Это такая унылая логика жулика. Американцы признали, но не аннексировали Косово. Если вам не нравятся американцы, почему бы не начать войну с ними? Например, за Аляску? Зачем для мести американцам начинать войну против Украины? Ответы на эти вопросы на поверхности – потому что они дрожат от страха и нападают только на тех, кто слабее», – резюмировал Алексей Заводюк.