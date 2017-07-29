Рогозин – властям Румынии: ждите ответа, гады, нам хватило топлива только до Минска

Дмитрий Рогозин, вице-премьер России, разразился гневными угрозами в адрес румынских властей. Как сообщает replyua.net, ранее самолет, на котором находился Рогозин, власти Румынии отказались пропускать в молдавскую столицу Кишинев, из-за чего вице-премьер пришел в ярость. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», отметил Рогозин. Украинские пользователи не оставили без внимания пост вице-премьера и пошутили на эту тему. «Это вы подвергли их жизни опасности, ведь обещали поехать на мопеде», «Теперь румынам запретят ездить в Крым», «Клоун. Спрятался за спинами детей и женщин. Нужно было транзитом через базу на Луне», «Вас предупредили, что не пустят, а теперь они оказались гадами», отмечают пользователи.
Напомним, что это уже второй по счету прецедент, и ранее Рогозин обещал «долететь» до Молдовы, встретиться с руководством Приднестровья и президентом страны.