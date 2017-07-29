Лавров-Тиллерсону: политика США теперь находится в руках русофобских сил

Сергей Лавров, глава МИД РФ, провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном и заявил, что в настоящее время политика Соединенных Штатов находится в руках русофобских сил.
Как передает replyua.net со ссылкой на официальный сайт МИД России, главы внешнеполитических ведомств затронули тему санкций – в частности, они говорили об ответных санкциях РФ против США. «Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона», говорится в сообщении МИДа. Кроме того, Лавров отметил, что действия США являются настоящей провокацией, и русофобские силы толкают официальные власти Вашингтона на путь конфронтации с Москвой.
«Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры – это не ответ по принципу око за ок", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику», подчеркнул Лавров и добавил, что, несмотря на все последние действия со стороны США, Россия по-прежнему готова к нормализации отношений, если «этого захотят в Вашингтоне».