Лавров пояснив Тіллерсону, чому РФ ввела санкції

Очільник російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, в якій російський урядовець пояснив рішення Москви скоротити чисельність американських дипломатичних представників на території Росії та позбавити їх права доступу на деякі об’єкти, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Лавров заявив Тіллерсону, що до таких кроків Росія вдалася після «серії ворожих кроків Вашингтону». Зокрема,міністр закордонних справ РФ згадав американському посадовцю запроваджені в грудні минулого року санкції, які були схвалені ще за адміністрації Барака Обами, і змусили покинути територію США 35 російських дипломатів та закрити доступ співробітникам російських диппредставництв до 2 резиденцій в США. Лавров зауважив, що такий крок Москви є «вимушеним» і він спрямований проти «русофобських сил», і зовсім не є відповіддю за принципом «око за око».
Варто нагадати, раніше вдень офіційна Москва заявила про рішення скоротити кількість дипломатичних представників США на території РФ до 455 осіб, а також позбавила посольство США права користуватися складськими приміщеннями та дачею неподалік Москви.