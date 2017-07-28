Чекайте відповіді, гади – віце-прем’єр РФ Рогозін, літак якого не пустила Румунія

Офіційні відвідини віце-прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Рогозіна до Молдови зірвалися через те, що Румунія відмовилася про попуститирейсовий російський літак, на якому і летіла делегація з Москви, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Передбачалося, що Рогозін мав прибути до Кишинева, де у нього була запланована зустріч з президентом країни Ігорем Додоном, який і запросив особисто вище керівництво РФ на переговори. Керівництво Молдови разом з російською делегації також мали відвідати в суботу, 29 липня, Бендери, де будуть проходити заходи, присвячені 25-річчю миротворчих операцій на Дністрі.
Натомість у румунському МЗС підтвердили, що представники країни відмовили російському літаку у перетині повітряного простору країни. Щоправда причини відмови у Міністерстві закордонних справ Румунії не назвали. Російський посадовець не забарився з відповіддю і заявив у своєму акаунті в соцмережі Twitter, що в літаку палива вистачило лише до Мінська, де він і був змушений приземлитись. Натомість у відповідь до румунських посадовців Рогозін звернувся не дуже дипломатичною мовою, заявивши «Чекайте відповіді, гади».