Захарова: Россия вводит "жесткие санкции" против США

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, на своей странице в Фейсбуке прокомментировала ситуацию с введением ответных санкций России против США, передает replyua.net.
По ее словам, Россия ответит зеркальными санкциями на то, что «придумали» США в конце прошлого года. «Общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. Российская сторона также приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору», пишет Захарова. Кроме того, представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона никогда не занималась тем, чтобы ухудшить отношения между странами, и Москва выдерживала слишком долгие паузы в ответ на действия США.
«Россия ждала с ответными мерами семь месяцев, провела несколько раундов переговоров и, не дождавшись конструктивного разговора, ответила не высылкой, а предложением о сокращении сотрудников загранучреждений США», отметила Захарова.